Сборная России по хоккею проиграла чехам в напряженном матче

12 февраля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Сборная России обеспечила себе досрочный выход из группы Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве. Несмотря на то, что российские хоккеисты вырвались вперед уже на шестой минуте встречи, игра шла на встречных курсах. Во втором периоде сложилась ситуация, при которой сборная Чехии вела с преимуществом в две шайбы. Однако уже в третьем периоде россияне отыграли отставание. Все решил овертайм, в котором сильнее оказались чехи, забив победную шайбу после удаления у сборной России. После сегодняшней проигрыша сборная России тем не менее оставляет за собой лидерство в группе B. Благодаря победам над датчанами и швейцарцами, россияне обеспечили себе досрочный выход в финальную часть турнира. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве. Несмотря на то, что российские хоккеисты вырвались вперед уже на шестой минуте встречи, игра шла на встречных курсах. Во втором периоде сложилась ситуация, при которой сборная Чехии вела с преимуществом в две шайбы. Однако уже в третьем периоде россияне отыграли отставание. Все решил овертайм, в котором сильнее оказались чехи, забив победную шайбу после удаления у сборной России. После сегодняшней проигрыша сборная России тем не менее оставляет за собой лидерство в группе B. Благодаря победам над датчанами и швейцарцами, россияне обеспечили себе досрочный выход в финальную часть турнира.