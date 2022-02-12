Сборная России по хоккею проиграла чехам в напряженном матче

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Сборная России обеспечила себе досрочный выход из группы Фото:
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Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве.

Несмотря на то, что российские хоккеисты вырвались вперед уже на шестой минуте встречи, игра шла на встречных курсах. Во втором периоде сложилась ситуация, при которой сборная Чехии вела с преимуществом в две шайбы. Однако уже в третьем периоде россияне отыграли отставание. Все решил овертайм, в котором сильнее оказались чехи, забив победную шайбу после удаления у сборной России.

После сегодняшней проигрыша сборная России тем не менее оставляет за собой лидерство в группе B. Благодаря победам над датчанами и швейцарцами, россияне обеспечили себе досрочный выход в финальную часть турнира.

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Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве. Несмотря на то, что российские хоккеисты вырвались вперед уже на шестой минуте встречи, игра шла на встречных курсах. Во втором периоде сложилась ситуация, при которой сборная Чехии вела с преимуществом в две шайбы. Однако уже в третьем периоде россияне отыграли отставание. Все решил овертайм, в котором сильнее оказались чехи, забив победную шайбу после удаления у сборной России. После сегодняшней проигрыша сборная России тем не менее оставляет за собой лидерство в группе B. Благодаря победам над датчанами и швейцарцами, россияне обеспечили себе досрочный выход в финальную часть турнира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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