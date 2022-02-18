Сенатор от ХМАО заступился за тренеров Валиевой

18 февраля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал странным слова главы МОК Томаса Баха Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков назвал странным заявление главы МОК Томаса Баха о проведении расследования в отношении тренерского штаба российской фигуристки Камилы Валиевой из-за якобы жестокого обращения с ребенком. Об этом сенатор написал у себя в Instagram. Исаков считает, что Валиевой пришлось кататься в Токио в «невыносимых условиях под давлением Международного Олимпийского комитета и ВАДА». Это и стало причиной ее неудачного выступления в произвольной программе. «На этом фоне заявление главы МОК Томаса Баха о том, что в отношении тренерского штаба Тутберидзе будет инициировано расследование на предмет жестокого обращения с ребенком, выглядит, мягко говоря, странным», — написал Исаков. Югорский сенатор также назвал циничной и наполненной двойными стандартами фразу Баха о том, что тот «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке». «Мистер Бах, вся Россия и большая половина мира этого не понимает!», — обратился Исаков к главе МОК. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Это заявление главы МОК было негативно встречено российскими политиками, в части министром спорта РФ Олегом Матыциным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков назвал странным заявление главы МОК Томаса Баха о проведении расследования в отношении тренерского штаба российской фигуристки Камилы Валиевой из-за якобы жестокого обращения с ребенком. Об этом сенатор написал у себя в Instagram. Исаков считает, что Валиевой пришлось кататься в Токио в «невыносимых условиях под давлением Международного Олимпийского комитета и ВАДА». Это и стало причиной ее неудачного выступления в произвольной программе. «На этом фоне заявление главы МОК Томаса Баха о том, что в отношении тренерского штаба Тутберидзе будет инициировано расследование на предмет жестокого обращения с ребенком, выглядит, мягко говоря, странным», — написал Исаков. Югорский сенатор также назвал циничной и наполненной двойными стандартами фразу Баха о том, что тот «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке». «Мистер Бах, вся Россия и большая половина мира этого не понимает!», — обратился Исаков к главе МОК. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Это заявление главы МОК было негативно встречено российскими политиками, в части министром спорта РФ Олегом Матыциным.