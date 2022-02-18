Сенатор от ХМАО заступился за тренеров Валиевой

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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал странным слова главы МОК Томаса Баха Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков назвал странным заявление главы МОК Томаса Баха о проведении расследования в отношении тренерского штаба российской фигуристки Камилы Валиевой из-за якобы жестокого обращения с ребенком. Об этом сенатор написал у себя в Instagram.

Исаков считает, что Валиевой пришлось кататься в Токио в «невыносимых условиях под давлением Международного Олимпийского комитета и ВАДА». Это и стало причиной ее неудачного выступления в произвольной программе. «На этом фоне заявление главы МОК Томаса Баха о том, что в отношении тренерского штаба Тутберидзе будет инициировано расследование на предмет жестокого обращения с ребенком, выглядит, мягко говоря, странным», — написал Исаков.

Югорский сенатор также назвал циничной и наполненной двойными стандартами фразу Баха о том, что тот «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке». «Мистер Бах, вся Россия и большая половина мира этого не понимает!», — обратился Исаков к главе МОК.

Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Это заявление главы МОК было негативно встречено российскими политиками, в части министром спорта РФ Олегом Матыциным.

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Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков назвал странным заявление главы МОК Томаса Баха о проведении расследования в отношении тренерского штаба российской фигуристки Камилы Валиевой из-за якобы жестокого обращения с ребенком. Об этом сенатор написал у себя в Instagram. Исаков считает, что Валиевой пришлось кататься в Токио в «невыносимых условиях под давлением Международного Олимпийского комитета и ВАДА». Это и стало причиной ее неудачного выступления в произвольной программе. «На этом фоне заявление главы МОК Томаса Баха о том, что в отношении тренерского штаба Тутберидзе будет инициировано расследование на предмет жестокого обращения с ребенком, выглядит, мягко говоря, странным», — написал Исаков. Югорский сенатор также назвал циничной и наполненной двойными стандартами фразу Баха о том, что тот «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке». «Мистер Бах, вся Россия и большая половина мира этого не понимает!», — обратился Исаков к главе МОК. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Это заявление главы МОК было негативно встречено российскими политиками, в части министром спорта РФ Олегом Матыциным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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