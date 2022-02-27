РИА «Новости»: в США заявили, что Китай бросит Россию

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Банки Китая ограничили в выдаче кредитов на покупку энергоресурсов из России, заявил чиновник администрации США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Вашингтон уверен, что Китай не поможет России в борьбе с западным санкционным давлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его мнению, Китай склонен уважать силу западных санкций.

«Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России», — цитирует чиновника из администрации США РИА «Новости».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого Запад ввел жесткие санкции в отношении России. Ограничения затронули банк «Открытие», ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбан. Кроме того, под санкции попал Центробанк РФ. Евросоюз, США, Великобритания и Канада договорились заморозить его зарубежные активы, передает RT. В санкционные списки также было внесено руководство России: Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Вашингтон уверен, что Китай не поможет России в борьбе с западным санкционным давлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его мнению, Китай склонен уважать силу западных санкций. «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России», — цитирует чиновника из администрации США РИА «Новости». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого Запад ввел жесткие санкции в отношении России. Ограничения затронули банк «Открытие», ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбан. Кроме того, под санкции попал Центробанк РФ. Евросоюз, США, Великобритания и Канада договорились заморозить его зарубежные активы, передает RT. В санкционные списки также было внесено руководство России: Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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