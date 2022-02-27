27 февраля 2022

РИА «Новости»: Депутат Рады назвал Зеленского преступником. «Толкнул людей на верную смерть»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский знал о начале военной операции, считает Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский — преступник. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, Зеленский знал о начале спецоперации, однако не пошел на переговоры с Россией. Информацию передает РИА «Новости».

«Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», — цитирует пост Кивы в Telegram РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Он отметил, что на Украине необходимо созвать группу переговорщиков, которые должны остановить войну для сохранения жизней людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский — преступник. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, Зеленский знал о начале спецоперации, однако не пошел на переговоры с Россией. Информацию передает РИА «Новости». «Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», — цитирует пост Кивы в Telegram РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Он отметил, что на Украине необходимо созвать группу переговорщиков, которые должны остановить войну для сохранения жизней людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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