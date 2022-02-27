Президент Украины Владимир Зеленский — преступник. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, Зеленский знал о начале спецоперации, однако не пошел на переговоры с Россией. Информацию передает РИА «Новости».
«Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», — цитирует пост Кивы в Telegram РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Он отметил, что на Украине необходимо созвать группу переговорщиков, которые должны остановить войну для сохранения жизней людей.
Президент Украины Владимир Зеленский — преступник. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, Зеленский знал о начале спецоперации, однако не пошел на переговоры с Россией. Информацию передает РИА «Новости». «Зеленский — преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть», — цитирует пост Кивы в Telegram РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Он отметил, что на Украине необходимо созвать группу переговорщиков, которые должны остановить войну для сохранения жизней людей.