Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

24 февраля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Депутат Рады призвал Зеленского уйти с поста президента Украины Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Он отметил, что на Украине необходимо созвать группу переговорщиков, которые должны остановить войну для сохранения жизней людей. Об этом сказал Кива в своем видеообращении. «Как гражданин Украины, как народный депутат Украины, я обращаюсь к президенту Зеленскому. Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку», — заявил депутат в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива призвал Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Он отметил, что на Украине необходимо созвать группу переговорщиков, которые должны остановить войну для сохранения жизней людей. Об этом сказал Кива в своем видеообращении. «Как гражданин Украины, как народный депутат Украины, я обращаюсь к президенту Зеленскому. Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку», — заявил депутат в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.