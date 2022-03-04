04 марта 2022

Глава Тамбовщины создал молодежную кибердружину. Студенты будут бороться с фейками о спецоперации

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Участники кибердружины будут искать фейки о спецоперации на Украине, сообщил Максим Егоров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тамбовской области создают молодежную дружину для борьбы с фейками о спецоперации РФ на Украине. Такое решение проблемы предложил руководитель Тамбовской области Максим Егоров.

«Фактически в Тамбове уже сформировалась группа студентов-волонтеров, готовых объявить о создании кибердружины — специального отряда для борьбы с фейками. Данная инициатива может быть реализована на базе Тамбовского государственного университета имени Державина и Тамбовского государственного технического университета», — заявил глава региона.

Участники кибердружины будут искать фейковые вбросы в Интернете и действовать по отработанной методике, к примеру, искать первоисточники публикуемой информации. По словам Егорова, участвовать в работе вызвалось большое число студентов. Итоги их деятельности будут публиковаться в СМИ, заверил глава региона.

После начала спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным Минобороны РФ столкнулось с огромным количеством фейковой информации об обстреле мирного населения, падении экономики России и захватнических планах. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь злоумышленникам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 15 лет.

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В Тамбовской области создают молодежную дружину для борьбы с фейками о спецоперации РФ на Украине. Такое решение проблемы предложил руководитель Тамбовской области Максим Егоров. «Фактически в Тамбове уже сформировалась группа студентов-волонтеров, готовых объявить о создании кибердружины — специального отряда для борьбы с фейками. Данная инициатива может быть реализована на базе Тамбовского государственного университета имени Державина и Тамбовского государственного технического университета», — заявил глава региона. Участники кибердружины будут искать фейковые вбросы в Интернете и действовать по отработанной методике, к примеру, искать первоисточники публикуемой информации. По словам Егорова, участвовать в работе вызвалось большое число студентов. Итоги их деятельности будут публиковаться в СМИ, заверил глава региона. После начала спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным Минобороны РФ столкнулось с огромным количеством фейковой информации об обстреле мирного населения, падении экономики России и захватнических планах. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь злоумышленникам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 15 лет.
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