Глава Тамбовщины создал молодежную кибердружину. Студенты будут бороться с фейками о спецоперации

04 марта 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Участники кибердружины будут искать фейки о спецоперации на Украине, сообщил Максим Егоров (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тамбовской области создают молодежную дружину для борьбы с фейками о спецоперации РФ на Украине. Такое решение проблемы предложил руководитель Тамбовской области Максим Егоров. «Фактически в Тамбове уже сформировалась группа студентов-волонтеров, готовых объявить о создании кибердружины — специального отряда для борьбы с фейками. Данная инициатива может быть реализована на базе Тамбовского государственного университета имени Державина и Тамбовского государственного технического университета», — заявил глава региона. Участники кибердружины будут искать фейковые вбросы в Интернете и действовать по отработанной методике, к примеру, искать первоисточники публикуемой информации. По словам Егорова, участвовать в работе вызвалось большое число студентов. Итоги их деятельности будут публиковаться в СМИ, заверил глава региона. После начала спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным Минобороны РФ столкнулось с огромным количеством фейковой информации об обстреле мирного населения, падении экономики России и захватнических планах. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь злоумышленникам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 15 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Тамбовской области создают молодежную дружину для борьбы с фейками о спецоперации РФ на Украине. Такое решение проблемы предложил руководитель Тамбовской области Максим Егоров. «Фактически в Тамбове уже сформировалась группа студентов-волонтеров, готовых объявить о создании кибердружины — специального отряда для борьбы с фейками. Данная инициатива может быть реализована на базе Тамбовского государственного университета имени Державина и Тамбовского государственного технического университета», — заявил глава региона. Участники кибердружины будут искать фейковые вбросы в Интернете и действовать по отработанной методике, к примеру, искать первоисточники публикуемой информации. По словам Егорова, участвовать в работе вызвалось большое число студентов. Итоги их деятельности будут публиковаться в СМИ, заверил глава региона. После начала спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным Минобороны РФ столкнулось с огромным количеством фейковой информации об обстреле мирного населения, падении экономики России и захватнических планах. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь злоумышленникам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 15 лет.