МИД РФ требует от Украины перестать сопротивляться

Украина должна перестать сопротивляться и прекратить ненужное кровопролитие, для этого между Россией и Украиной идут переговоры. Об этом на специальном брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа.
«Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. Был достигнут некоторый прогресс», — сказала Захарова.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
Украина должна перестать сопротивляться и прекратить ненужное кровопролитие, для этого между Россией и Украиной идут переговоры. Об этом на специальном брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа. «Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. Был достигнут некоторый прогресс», — сказала Захарова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.