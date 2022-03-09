МИД РФ требует от Украины перестать сопротивляться

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
В переговорах России и Украины был достигнут прогресс, отметила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна перестать сопротивляться и прекратить ненужное кровопролитие, для этого между Россией и Украиной идут переговоры. Об этом на специальном брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа.

«Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. Был достигнут некоторый прогресс», — сказала Захарова.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

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Украина должна перестать сопротивляться и прекратить ненужное кровопролитие, для этого между Россией и Украиной идут переговоры. Об этом на специальном брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа. «Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. Был достигнут некоторый прогресс», — сказала Захарова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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