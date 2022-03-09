МИД РФ требует от Украины перестать сопротивляться

В переговорах России и Украины был достигнут прогресс, отметила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина должна перестать сопротивляться и прекратить ненужное кровопролитие, для этого между Россией и Украиной идут переговоры. Об этом на специальном брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга идет на youtube-канале МИДа.

«Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. Был достигнут некоторый прогресс», — сказала Захарова.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что армия РФ сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.