СМИ: украинские власти согласились на нейтральный статус страны

09 марта 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Заявление партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» о новом договоре, который гарантировал бы безопасность, говорит о согласии Киева объявить нейтральный статус Украины. Об этом сообщает сайт «Страна.ua». «Впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. В правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», — отмечает РИА «Новости» со ссылкой на сайт. Ранее сообщалось, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО при получении гарантий безопасности, пишет Nation News. По этой информации, альянс не собирается принимать Украину в ближайшие 5-10 лет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением, что безопасность и прекращение спецоперации остаются главными пунктами переговоров с Россией, отмечает телеканал 360. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.