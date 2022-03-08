08 марта 2022

СМИ: украинские власти согласились на нейтральный статус страны

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, самооборона, улица грушевского
Украина может стать нейтральной страной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» о новом договоре, который гарантировал бы безопасность, говорит о согласии Киева объявить нейтральный статус Украины. Об этом сообщает сайт «Страна.ua».

«Впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. В правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», — отмечает РИА «Новости» со ссылкой на сайт.

Ранее сообщалось, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО при получении гарантий безопасности, пишет Nation News. По этой информации, альянс не собирается принимать Украину в ближайшие 5-10 лет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением, что безопасность и прекращение спецоперации остаются главными пунктами переговоров с Россией, отмечает телеканал 360.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

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Заявление партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» о новом договоре, который гарантировал бы безопасность, говорит о согласии Киева объявить нейтральный статус Украины. Об этом сообщает сайт «Страна.ua». «Впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. В правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», — отмечает РИА «Новости» со ссылкой на сайт. Ранее сообщалось, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО при получении гарантий безопасности, пишет Nation News. По этой информации, альянс не собирается принимать Украину в ближайшие 5-10 лет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением, что безопасность и прекращение спецоперации остаются главными пунктами переговоров с Россией, отмечает телеканал 360. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
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