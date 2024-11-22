Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля

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Удар пришелся по авиабазе «Неватим»
Удар пришелся по авиабазе «Неватим» Фото:

Хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по авиабазе «Неватим» на юге Израиля. Об этом рассказали представители командования военно-политического движения «Ансар Аллах».

«Военно-воздушные войска вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2“ по авиабазе „Неватим“», — приводит сообщение хуситов РИА Новости. Авиабаза располагается в районе Негев на юге Израиля.

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» — это вооруженная шиитская группировка, возникшая в Йемене в начале 1990-х годов. Была основана Хусейном аль-Хуси и первоначально позиционировала себя как движение, направленное на защиту шиитской общины заиды, которые испытывали дискриминацию в стране, где доминирует суннитское большинство.

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Хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по авиабазе «Неватим» на юге Израиля. Об этом рассказали представители командования военно-политического движения «Ансар Аллах». «Военно-воздушные войска вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2“ по авиабазе „Неватим“», — приводит сообщение хуситов РИА Новости. Авиабаза располагается в районе Негев на юге Израиля. Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» — это вооруженная шиитская группировка, возникшая в Йемене в начале 1990-х годов. Была основана Хусейном аль-Хуси и первоначально позиционировала себя как движение, направленное на защиту шиитской общины заиды, которые испытывали дискриминацию в стране, где доминирует суннитское большинство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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