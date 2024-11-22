Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля

Хуситы объявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по авиабазе «Неватим» на юге Израиля. Об этом рассказали представители командования военно-политического движения «Ансар Аллах».
«Военно-воздушные войска вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2“ по авиабазе „Неватим“», — приводит сообщение хуситов РИА Новости. Авиабаза располагается в районе Негев на юге Израиля.
Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» — это вооруженная шиитская группировка, возникшая в Йемене в начале 1990-х годов. Была основана Хусейном аль-Хуси и первоначально позиционировала себя как движение, направленное на защиту шиитской общины заиды, которые испытывали дискриминацию в стране, где доминирует суннитское большинство.
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