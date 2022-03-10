10 марта 2022

Власти нашли способ остановить рост цен на овощи и детские товары

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, картофель, фрукты, супермаркет, пятерочка, картошка, магазин, продукты питания
РФ предложит ЕАЭС обнулить пошлины на ввоз картофеля, лука и капусты Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Россия внесет предложение в Евразийскую экономическую комиссию временно обнулить импортные пошлины на ряд овощей, детскую продукцию и ряд и ряд других товаров. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

«На заседании принято решение о подготовке предложений для рассмотрения на площадке Евразийской экономической комиссии о временном обнулении пошлин на ряд товаров, в том числе на картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре и др. А также группы товаров для детей: готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, и основа для производства заменителей грудного молока», — передает информацию «Интерфакс». В Минэкономразвития добавили, что итоговые предложения будут вынесены на заседание Евразийской экономической комиссии 17 марта.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.

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Россия внесет предложение в Евразийскую экономическую комиссию временно обнулить импортные пошлины на ряд овощей, детскую продукцию и ряд и ряд других товаров. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. «На заседании принято решение о подготовке предложений для рассмотрения на площадке Евразийской экономической комиссии о временном обнулении пошлин на ряд товаров, в том числе на картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре и др. А также группы товаров для детей: готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, и основа для производства заменителей грудного молока», — передает информацию «Интерфакс». В Минэкономразвития добавили, что итоговые предложения будут вынесены на заседание Евразийской экономической комиссии 17 марта. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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