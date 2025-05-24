Познакомилась в Турции, а погибла в Казани: появились новые детали страшного убийства

Женщина погибла от рук мужа, с которым познакомилась в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пыталась защитить сына от бывшего мужа
Женщина пыталась защитить сына от бывшего мужа Фото:

В Казани произошло чудовищное преступление — 49-летний гражданин Турции жестоко расправился со своей 34-летней женой, перерезав ей горло в день трехлетия их сына. До этого пара познакомилась в Турции, после чего девушка сбежала от возлюбленного в Казань, сообщает Shot.

«По нашей информации,  познакомилась с мужем в Турции около четырех лет назад», — сообщает telegram-канал Shot. После этого пара после свадьбы переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал систематически унижать жену. В октябре 2023 года женщина сбежала с ребенком в Казань, но мужчина последовал за ними, снял жилье рядом и продолжал преследования.

Утром 24 мая, когда семья готовилась к празднику, мужчина ворвался в квартиру с ножом. После нападения на сына и убийства жены он передал раненого ребенка медикам и теперь, находясь на балконе, угрожает самоубийством.

Сообщается, что жертва была известной спортсменкой, мастером художественной гимнастики. Следственные органы возбудили уголовное дело, а психологи продолжают переговоры с преступником, передает MK.RU.

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В Казани произошло чудовищное преступление — 49-летний гражданин Турции жестоко расправился со своей 34-летней женой, перерезав ей горло в день трехлетия их сына. До этого пара познакомилась в Турции, после чего девушка сбежала от возлюбленного в Казань, сообщает Shot. «По нашей информации,  познакомилась с мужем в Турции около четырех лет назад», — сообщает telegram-канал Shot. После этого пара после свадьбы переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал систематически унижать жену. В октябре 2023 года женщина сбежала с ребенком в Казань, но мужчина последовал за ними, снял жилье рядом и продолжал преследования. Утром 24 мая, когда семья готовилась к празднику, мужчина ворвался в квартиру с ножом. После нападения на сына и убийства жены он передал раненого ребенка медикам и теперь, находясь на балконе, угрожает самоубийством. Сообщается, что жертва была известной спортсменкой, мастером художественной гимнастики. Следственные органы возбудили уголовное дело, а психологи продолжают переговоры с преступником, передает MK.RU. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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