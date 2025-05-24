Познакомилась в Турции, а погибла в Казани: появились новые детали страшного убийства

В Казани произошло чудовищное преступление — 49-летний гражданин Турции жестоко расправился со своей 34-летней женой, перерезав ей горло в день трехлетия их сына. До этого пара познакомилась в Турции, после чего девушка сбежала от возлюбленного в Казань, сообщает Shot.
«По нашей информации, познакомилась с мужем в Турции около четырех лет назад», — сообщает telegram-канал Shot. После этого пара после свадьбы переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал систематически унижать жену. В октябре 2023 года женщина сбежала с ребенком в Казань, но мужчина последовал за ними, снял жилье рядом и продолжал преследования.
Утром 24 мая, когда семья готовилась к празднику, мужчина ворвался в квартиру с ножом. После нападения на сына и убийства жены он передал раненого ребенка медикам и теперь, находясь на балконе, угрожает самоубийством.
Сообщается, что жертва была известной спортсменкой, мастером художественной гимнастики. Следственные органы возбудили уголовное дело, а психологи продолжают переговоры с преступником, передает MK.RU.
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