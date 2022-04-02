Минобороны раскрыло условия содержания пленных украинцев в Крыму

Военные ВС Украины, находящиеся в плену в Крыму, обеспечены всем необходимым. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве указали, что российская сторона предоставила жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения добровольно сдавшихся в плен украинских военных. «Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненным украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь», — приводит ТАСС заявление Минобороны.
Условия содержания солдат ВСУ в Крыму проверила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, украинцы сообщили ей о человеческом отношении российской стороны.
Ранее в мессенджере Telegram появился специальный бот «Перейти на сторону ДНР». Он предназначен для оказания помощи украинским военнослужащим, готовым добровольно перейти на сторону России, Луганской или Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По информации Минобороны, националисты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, якобы совершенные российской стороной, передает RT.
Военные ВС Украины, находящиеся в плену в Крыму, обеспечены всем необходимым. Об этом сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что российская сторона предоставила жилищные и медицинские фонды в Крыму для размещения добровольно сдавшихся в плен украинских военных. «Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненным украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь», — приводит ТАСС заявление Минобороны. Условия содержания солдат ВСУ в Крыму проверила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, украинцы сообщили ей о человеческом отношении российской стороны. Ранее в мессенджере Telegram появился специальный бот «Перейти на сторону ДНР». Он предназначен для оказания помощи украинским военнослужащим, готовым добровольно перейти на сторону России, Луганской или Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По информации Минобороны, националисты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, якобы совершенные российской стороной, передает RT.