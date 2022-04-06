Захарова назвала цель провокации в Буче

06 апреля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Смысл действий киевского режима в срыве переговоров, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Украинская провокация в городе Буча была нужна для срыва переговоров с Россией. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захаров на брифинге по текущим вопросам внешней политики. «3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими. Смысл очередного преступления киевского режима — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — заявила Захарова в эфире «России 24». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о якобы «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по инциденту. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская провокация в городе Буча была нужна для срыва переговоров с Россией. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захаров на брифинге по текущим вопросам внешней политики. «3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими. Смысл очередного преступления киевского режима — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — заявила Захарова в эфире «России 24». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о якобы «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по инциденту.