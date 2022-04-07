Экономисты предрекли снижение цен на продукты из-за курса доллара

08 апреля 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

По словам Антона Табаха, сообщения о снижении цен на некоторые товары уже начали появляться Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В связи со снижением курса с рекордных 120 до 75 рублей за один доллар поставщики начинают снижать цены. Об этом сообщил директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов. Из-за снижения курса доллара до 75 рублей импортеры начали сокращать цены, рассказал Артем Тузов «Известиям». По его словам, понижение цен на подорожавшие товары произойдет после того, как распродадут те, что были закуплены поставщиками во время ажиотажного спроса. С ним согласился главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, заявив, что сообщения о снижении цен на ряд товаров уже пошли. «Поэтому можно ожидать, что эта тенденция продолжится», — уточнил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В связи со снижением курса с рекордных 120 до 75 рублей за один доллар поставщики начинают снижать цены. Об этом сообщил директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов. Из-за снижения курса доллара до 75 рублей импортеры начали сокращать цены, рассказал Артем Тузов «Известиям». По его словам, понижение цен на подорожавшие товары произойдет после того, как распродадут те, что были закуплены поставщиками во время ажиотажного спроса. С ним согласился главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, заявив, что сообщения о снижении цен на ряд товаров уже пошли. «Поэтому можно ожидать, что эта тенденция продолжится», — уточнил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».