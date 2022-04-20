Минстрой РФ попробует снизить стоимость жилья новым способом

21 апреля 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Застройка домов по типовым проектам позволит снизить себестоимость жилья минимум на 15%, считает Антон Сауков Фото: Анна Майорова © URA.RU В ряде российских регионов могут стартовать пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Эксперты в области недвижимости считают, что сэкономить застройщикам и создать для россиян более выгодные предложения на рынке. В Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и других российских субъектах могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ. Девелоперам предлагается возводить дома, используя типовые конструктивные элементы. По словам зампреда общественного совета при Минстрое, члена рабочей группы Российского союза строителей Олега Бетина, инициатива поможет застройщикам снизить себестоимость объекта. «В усредненных показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше на 20—50% по сравнению с нетиповой застройкой», — оценил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. По мнению руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, экономия при масштабировании комплексной застройки будет начинаться от 15%. Ранее риэлтор Павел Боровиков в беседе с URA.RU раскрыл правильный способ инвестировать свои накопления в недвижимость. В России вырос спрос на загородную недвижимость. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В ряде российских регионов могут стартовать пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Эксперты в области недвижимости считают, что сэкономить застройщикам и создать для россиян более выгодные предложения на рынке. В Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и других российских субъектах могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ. Девелоперам предлагается возводить дома, используя типовые конструктивные элементы. По словам зампреда общественного совета при Минстрое, члена рабочей группы Российского союза строителей Олега Бетина, инициатива поможет застройщикам снизить себестоимость объекта. «В усредненных показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше на 20—50% по сравнению с нетиповой застройкой», — оценил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. По мнению руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, экономия при масштабировании комплексной застройки будет начинаться от 15%. Ранее риэлтор Павел Боровиков в беседе с URA.RU раскрыл правильный способ инвестировать свои накопления в недвижимость. В России вырос спрос на загородную недвижимость.