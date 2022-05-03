Российская армия поразила военные объекты ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные Донецкой народной республики (ДНР) и России атаковали огневые позиции боевиков на заводе «Азовсталь». Российские силовики нашли пыточную камеру в Херсонской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 мая.

Силовики РФ нашли в поселке Зеленовка Херсонской области пыточную камеру ВСУ или националистов. Сообщается, что там было заминированное тело, предположительно, военного РФ;

Военные ДНР и России нанесли удар по огневым позициям боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. ВСУ и националисты, воспользовавшись режимом тишины, вышли на огневые позиции;

Российские военные уничтожили ангары с иностранным оружием для ВСУ в Одессе. В ангарах были беспилотники «Байрактар ТБ2», ракетное вооружение и боеприпасы, которые привезли из США и стран Европы;

Российские военные нанесли удары по 39 военным объектам, уничтожены до 190 националистов и 31 единица техники ВСУ. Средствами ПВО удалось сбить украинскую ракету «Точка-У» и перехватить девять снарядов системы «Смерч», сообщили в Минобороны РФ.

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