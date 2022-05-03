Россия атаковала «Азовсталь» и нашла пыточную камеру под Херсоном. Главное к вечеру 3 мая

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, танк, разрушения, обстрел, разбитая техника, СВО, специальная военная операция
Российская армия поразила военные объекты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Донецкой народной республики (ДНР) и России атаковали огневые позиции боевиков на заводе «Азовсталь». Российские силовики нашли пыточную камеру в Херсонской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 мая.

  • Силовики РФ нашли в поселке Зеленовка Херсонской области пыточную камеру ВСУ или националистов. Сообщается, что там было заминированное тело, предположительно, военного РФ;
  • Военные ДНР и России нанесли удар по огневым позициям боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. ВСУ и националисты, воспользовавшись режимом тишины, вышли на огневые позиции;
  • Российские военные уничтожили ангары с иностранным оружием для ВСУ в Одессе. В ангарах были беспилотники «Байрактар ТБ2», ракетное вооружение и боеприпасы, которые привезли из США и стран Европы;
  • Российские военные нанесли удары по 39 военным объектам, уничтожены до 190 националистов и 31 единица техники ВСУ. Средствами ПВО удалось сбить украинскую ракету «Точка-У» и перехватить девять снарядов системы «Смерч», сообщили в Минобороны РФ.

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Военные Донецкой народной республики (ДНР) и России атаковали огневые позиции боевиков на заводе «Азовсталь». Российские силовики нашли пыточную камеру в Херсонской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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