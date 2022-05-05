Китай напомнил ООН про варварство НАТО. «Китайский народ не позволит подобному повториться»

06 мая 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Китай никогда не забудет варварство НАТО, заявил Чжан Цзюнь Фото: poeloq /Flickr Китай никогда сможет забыть, как силы НАТО устроили бомбардировку посольства КНР в Белграде. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации, которое транслируется на YouTube. «7 мая 1999 года НАТО выпустила ракеты по китайскому посольству в Югославии, в результате чего три китайских журналиста погибли, более 20 дипломатов были ранены. Китайский народ никогда не забудет об этом варварстве, никогда не позволит подобной истории повториться», —сказал Чжан Цзюнь. Он утверждает, что Североатлантический альянс должен внести корректировки в доктрину безопасности, так как холодная война закончилась. По его словам, ее использование приведет к напряженности в Европе, из-за чего пострадает весь мир. «Эта практика вредна всем, Китай выступает против нее. В мире не нужна новая холодная война, мы не можем допустить большего раскола», — резюмировал Цзюнь. Ранее сообщалось, что постпред КНР при ООН раскритиковал политику НАТО. По его словам, НАТО целенаправленно развязывает войны и вызывает гуманитарные катастрофы. В Москве в апреле прошла выставка, показывающая результаты устроенных НАТО военных конфликтов. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Китай никогда сможет забыть, как силы НАТО устроили бомбардировку посольства КНР в Белграде. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации, которое транслируется на YouTube. «7 мая 1999 года НАТО выпустила ракеты по китайскому посольству в Югославии, в результате чего три китайских журналиста погибли, более 20 дипломатов были ранены. Китайский народ никогда не забудет об этом варварстве, никогда не позволит подобной истории повториться», —сказал Чжан Цзюнь. Он утверждает, что Североатлантический альянс должен внести корректировки в доктрину безопасности, так как холодная война закончилась. По его словам, ее использование приведет к напряженности в Европе, из-за чего пострадает весь мир. «Эта практика вредна всем, Китай выступает против нее. В мире не нужна новая холодная война, мы не можем допустить большего раскола», — резюмировал Цзюнь. Ранее сообщалось, что постпред КНР при ООН раскритиковал политику НАТО. По его словам, НАТО целенаправленно развязывает войны и вызывает гуманитарные катастрофы. В Москве в апреле прошла выставка, показывающая результаты устроенных НАТО военных конфликтов.