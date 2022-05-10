Депутат Госдумы призвал вернуть опыт СССР для снижения цен

Сергей Миронов предлагает ввести надзорный орган, который бы контролировал рост цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть опыт СССР и ввести надзорный орган, который бы контролировал рост цен. По его словам, существующие ведомства не справляются с повышением стоимости товаров.

«Я уже говорил о том, что нашей стране нужен Роскомцен или своего рода „новый ОБХСС“ (отдел по борьбе со спекуляцией в СССР — прим.URA.RU), надзорный орган, который будет отлеживать ситуацию на рынке, выявлять случаи спекуляции и наказывать виновных. Как бы ни сопротивлялись бегающие от ответственности чиновники, без такого органа порядок на потребительском рынке не навести и цены не обуздать», — считает Миронов. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила об отказе ряда поставщиков, повысивших цены из-за ослабления курса рубля, снизить стоимость товаров после недавней стабилизации российской валюты. Это говорит о том, что существующие ведомства не в курсе, что происходит с ценами в стране, уверен депутат.

По последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, с 1 по 11 марта цены на продовольствие в России выросли в среднем на 2,3%, пишет RT. Правительство России ввело механизм, который позволит не допустить роста цен на продукты — по всей стране организуют оптовые продовольственные рынки.