Водонаева раскритиковала «Евровидение». «Местечковый конкурс какой-то»

16 мая 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Водонаева раскритиковала конкурс «Евровидение» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) высказалась своим поклонникам о песенном конкурсе «Евровидении». После того, как подписчики тюменки начали интересоваться ее мнением по поводу финала мероприятия. Об этом она рассказала в социальных сетях. «Мне всю жизнь ******* (безразлично — прим.ред) на Евровидение. Местечковый конкурс какой-то», — написала Водонаева в своем telegram-канале. По словам телеведущей, она равнодушна к «Евровидению» и ни разу его не смотрела. Девушка отметила, что полюбила песню «1944» украинской певицы Джамалы с «Евровидения» 2016 года. «Единственный раз, когда я полюбила песню с Евро — 16 год Джамала. Певица из Украины, кстати. Из наших, на мой скоромный и не экспертный взгляд, только [певец Дмитрий] Билан молодец. Остальные сводки, о которых я видела в новостях, — пустота и посредственная энергия», — поделилась своим мнением Водонаева. Ранее URA.RU писало, что телеведущая из Тюмени Алена Водонаева получила массу сообщений с оскорблениями от жителей Украины. Ее обвинили в не высказывании позиции о спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) высказалась своим поклонникам о песенном конкурсе «Евровидении». После того, как подписчики тюменки начали интересоваться ее мнением по поводу финала мероприятия. Об этом она рассказала в социальных сетях. «Мне всю жизнь ******* (безразлично — прим.ред) на Евровидение. Местечковый конкурс какой-то», — написала Водонаева в своем telegram-канале. По словам телеведущей, она равнодушна к «Евровидению» и ни разу его не смотрела. Девушка отметила, что полюбила песню «1944» украинской певицы Джамалы с «Евровидения» 2016 года. «Единственный раз, когда я полюбила песню с Евро — 16 год Джамала. Певица из Украины, кстати. Из наших, на мой скоромный и не экспертный взгляд, только [певец Дмитрий] Билан молодец. Остальные сводки, о которых я видела в новостях, — пустота и посредственная энергия», — поделилась своим мнением Водонаева. Ранее URA.RU писало, что телеведущая из Тюмени Алена Водонаева получила массу сообщений с оскорблениями от жителей Украины. Ее обвинили в не высказывании позиции о спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.