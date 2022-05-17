Производитель Pepsi нашел способ остаться в РФ

18 мая 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

На смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На смену уходящей Pepsi, Mirinda и 7Up придут напитки под брендом «Русский дар», это лимонады со вкусом апельсина, лимона и лайма. Газировки под новыми брендами начнут поставлять в магазины в начале июня этого года. «Производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом „Русский дар“ — сейчас под этим именем выпускают квас», — рассказал «Известиям» источник на продовольственном рынке. По словам источника, газировки под новыми брендами созданы специально для российского рынка. В настоящее время с такой маркой выпускают только квас. Ранее сообщалось, что в начале марта компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

На смену уходящей Pepsi, Mirinda и 7Up придут напитки под брендом «Русский дар», это лимонады со вкусом апельсина, лимона и лайма. Газировки под новыми брендами начнут поставлять в магазины в начале июня этого года. «Производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом „Русский дар“ — сейчас под этим именем выпускают квас», — рассказал «Известиям» источник на продовольственном рынке. По словам источника, газировки под новыми брендами созданы специально для российского рынка. В настоящее время с такой маркой выпускают только квас. Ранее сообщалось, что в начале марта компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.