МИД РФ запретил создателю «Шрека» въезд в страну

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Спортивные танцы. Кубок губернатора. Тюмень, игрушки, шрек
Глава киностудии DreamWorks попал под санкции РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти России запретили въезд в страну для 963 граждан США. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В «черном списке» оказались голливудский актер Морган Фриман и глава киностудии DreamWorks, выпускавшей мультфильм «Шрек», Джеффри Катценберг. Также санкции затронули президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, соучредителя и главы совета директоров компании Meta (запрещена и признана экстремистской в РФ).

Ранее Россия уже ввела санкции против 13 представителей власти США, в том числе Байдена и его сына, а также бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Такое решение было принято в ответ на санкции США против РФ. В список со стороны США попали представители оборонного сектора, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали с начала 2000-х годов.

В 2017 году Морган Фриман снялся в ролике Комитета по расследованию действий России, созданного недавно в США. Он рассказал о противостоянии между Россией и Америкой.

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Власти России запретили въезд в страну для 963 граждан США. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. В «черном списке» оказались голливудский актер Морган Фриман и глава киностудии DreamWorks, выпускавшей мультфильм «Шрек», Джеффри Катценберг. Также санкции затронули президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, соучредителя и главы совета директоров компании Meta (запрещена и признана экстремистской в РФ). Ранее Россия уже ввела санкции против 13 представителей власти США, в том числе Байдена и его сына, а также бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Такое решение было принято в ответ на санкции США против РФ. В список со стороны США попали представители оборонного сектора, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали с начала 2000-х годов. В 2017 году Морган Фриман снялся в ролике Комитета по расследованию действий России, созданного недавно в США. Он рассказал о противостоянии между Россией и Америкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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