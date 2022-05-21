МИД РФ запретил создателю «Шрека» въезд в страну

21 мая 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Глава киностудии DreamWorks попал под санкции РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России запретили въезд в страну для 963 граждан США. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. В «черном списке» оказались голливудский актер Морган Фриман и глава киностудии DreamWorks, выпускавшей мультфильм «Шрек», Джеффри Катценберг. Также санкции затронули президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, соучредителя и главы совета директоров компании Meta (запрещена и признана экстремистской в РФ). Ранее Россия уже ввела санкции против 13 представителей власти США, в том числе Байдена и его сына, а также бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Такое решение было принято в ответ на санкции США против РФ. В список со стороны США попали представители оборонного сектора, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали с начала 2000-х годов. В 2017 году Морган Фриман снялся в ролике Комитета по расследованию действий России, созданного недавно в США. Он рассказал о противостоянии между Россией и Америкой.

Власти России запретили въезд в страну для 963 граждан США. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. В «черном списке» оказались голливудский актер Морган Фриман и глава киностудии DreamWorks, выпускавшей мультфильм «Шрек», Джеффри Катценберг. Также санкции затронули президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, соучредителя и главы совета директоров компании Meta (запрещена и признана экстремистской в РФ). Ранее Россия уже ввела санкции против 13 представителей власти США, в том числе Байдена и его сына, а также бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Такое решение было принято в ответ на санкции США против РФ. В список со стороны США попали представители оборонного сектора, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали с начала 2000-х годов. В 2017 году Морган Фриман снялся в ролике Комитета по расследованию действий России, созданного недавно в США. Он рассказал о противостоянии между Россией и Америкой.