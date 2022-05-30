Платежные системы Visa и Mastercard готовы принять в России

31 мая 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Visa сможет быстро восстановить работу в РФ, если вернется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если международные платежные системы Visa и Mastercard решат вернуться в РФ, то они достаточно быстро смогут восстановить свою работу, другой вопрос, захотят ли клиенты пользоваться данными продуктами. Такое мнение высказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. «Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторого времени», — сказал Достов, передает РИА «Новости». Вместе с тем, он допустил, что россияне могут отказаться от пользования Visa и Mastercard. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками. Позже сообщалось, что в России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Если международные платежные системы Visa и Mastercard решат вернуться в РФ, то они достаточно быстро смогут восстановить свою работу, другой вопрос, захотят ли клиенты пользоваться данными продуктами. Такое мнение высказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. «Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторого времени», — сказал Достов, передает РИА «Новости». Вместе с тем, он допустил, что россияне могут отказаться от пользования Visa и Mastercard. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками. Позже сообщалось, что в России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard.