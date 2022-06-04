В Мариуполе нашли запрещенные американские пули

05 июня 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Экспансивные пули раскрываются внутри человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе, в здании СБУ российские военные нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями, которые запрещены из-за «чрезмерной жестокости». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Обнаруженные боеприпасы — 308-го калибра (Винчестер) и 338-го (Лапуа-Магнум). В непосредственной близости от них стояли коробки от патронов аналогичного калибра — 308 Винчестер, которые снабжены экспансивными пулями», — сообщает агентство. Особенностью таких пуль является то, что при попадании в тело они раскрываются и наносят дополнительный урон человеку. Они запрещены по причине «чрезмерной жестокости», тем не менее широко используются в настоящее время. Ранее появилась информация о том, что снайперы ВСУ также использовали запрещенные экспансивные пули в Мариуполе, сообщает телеканал 360. Вынужденная спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. ВС РФ корректно относятся мирным жителям этой территории, а также уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. На украинкой стороне сражаются иностранные наемники. Так, российские военные нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, где погибли иностранные наемники. После этого Украина остановила их набор в ряды ВСУ, пишет РАПСИ. Кроме того, Запад активно поставляет на Украину вооружение. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В Мариуполе, в здании СБУ российские военные нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями, которые запрещены из-за «чрезмерной жестокости». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Обнаруженные боеприпасы — 308-го калибра (Винчестер) и 338-го (Лапуа-Магнум). В непосредственной близости от них стояли коробки от патронов аналогичного калибра — 308 Винчестер, которые снабжены экспансивными пулями», — сообщает агентство. Особенностью таких пуль является то, что при попадании в тело они раскрываются и наносят дополнительный урон человеку. Они запрещены по причине «чрезмерной жестокости», тем не менее широко используются в настоящее время. Ранее появилась информация о том, что снайперы ВСУ также использовали запрещенные экспансивные пули в Мариуполе, сообщает телеканал 360. Вынужденная спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. ВС РФ корректно относятся мирным жителям этой территории, а также уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. На украинкой стороне сражаются иностранные наемники. Так, российские военные нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, где погибли иностранные наемники. После этого Украина остановила их набор в ряды ВСУ, пишет РАПСИ. Кроме того, Запад активно поставляет на Украину вооружение.