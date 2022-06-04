СМИ: в США опасаются последствий от решений Байдена по Украине

05 июня 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

AT: решение Джо Байдена отправить РСЗО на Украину грозит миру опасными последствиями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение американского лидера Джо Байдена отправить РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности. Такое мнение высказал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа. «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», — написал Семпа в статье для журнала American Thinker. Он привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым они смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». Эксперт напомнил, что сначала Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты РСЗО для ударов по России, но спустя несколько дней поменял свое решение и дал указания «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами». «Остается лишь гадать, чем все это закончится», — заключил автор. США усилили поставки вооружения с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину. Затем в США заявили, что не помогут Украине ракетами. Причина была в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако позже Байден все-таки объявил о передаче Украине тяжелого вооружения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Решение американского лидера Джо Байдена отправить РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности. Такое мнение высказал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа. «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», — написал Семпа в статье для журнала American Thinker. Он привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым они смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». Эксперт напомнил, что сначала Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты РСЗО для ударов по России, но спустя несколько дней поменял свое решение и дал указания «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами». «Остается лишь гадать, чем все это закончится», — заключил автор. США усилили поставки вооружения с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину. Затем в США заявили, что не помогут Украине ракетами. Причина была в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако позже Байден все-таки объявил о передаче Украине тяжелого вооружения.