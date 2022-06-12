В бывших ресторанах McDonald’s изменят цены

12 июня 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Цены в обновленных ресторанах McDonald’s останутся доступными, заявил Олег Пароев Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Рестораны сети быстрого питания «Вкусно и точка» — преемники McDonald’s — планируют изменить цены в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Пароев. «Относительно цен, да, мы планируем, что наши цены будут доступными для всех потребителей. В обозримом будущем, конечно, мы планируем их менять», — приводит слова Олега Пароева РИА «Новости». Ранее стало известно, что сеть McDonald’s продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Компания объявила о приостановке деятельности на территории РФ в марте 2022 года. В мае стало известно, что сеть фастфуда начала процесс продажи российского бизнеса, включающего 850 ресторанов. McDonald’s. Также стало известно, что сеть ресторанов фастфуда запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Отмечалось, что этот вариант имени компании был временным. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рестораны сети быстрого питания «Вкусно и точка» — преемники McDonald’s — планируют изменить цены в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Пароев. «Относительно цен, да, мы планируем, что наши цены будут доступными для всех потребителей. В обозримом будущем, конечно, мы планируем их менять», — приводит слова Олега Пароева РИА «Новости». Ранее стало известно, что сеть McDonald’s продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Компания объявила о приостановке деятельности на территории РФ в марте 2022 года. В мае стало известно, что сеть фастфуда начала процесс продажи российского бизнеса, включающего 850 ресторанов. McDonald’s. Также стало известно, что сеть ресторанов фастфуда запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Отмечалось, что этот вариант имени компании был временным.