Патрушев: Россия выступает за скорейшее соглашение с Украиной

15 июня 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине, заявил Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия заинтересована в скорейшем достижении дипломатических договоренностей с Украиной. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, российско-украинский диалог прекратился из-за деструктивных действий стран НАТО. «Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога», — сказал Патрушев на заседании представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В МИД РФ констатировали, что Украина отвергала все предложения России по урегулированию конфликта. По словам президента РФ Владимира Путина, переговоры были прерваны украинской стороной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией, передает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия заинтересована в скорейшем достижении дипломатических договоренностей с Украиной. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, российско-украинский диалог прекратился из-за деструктивных действий стран НАТО. «Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога», — сказал Патрушев на заседании представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В МИД РФ констатировали, что Украина отвергала все предложения России по урегулированию конфликта. По словам президента РФ Владимира Путина, переговоры были прерваны украинской стороной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией, передает RT.