Подросток поджег ТЦ «Элизиум» в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подросток совершил поджог ТЦ по указанию мошенников
Подросток совершил поджог ТЦ по указанию мошенников Фото:

В подмосковном городе Нахабино 13-летний подросток поджег торговый центр «Элизиум». Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

«ТЦ „Элизиум“ в подмосковном Нахабине в поджег 13-летний подросток», — пишет служба на своем сайте. Там уточнили, что подросток совершил преступление по указанию мошенников. На текущий момент ребенка задержали. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковном городе Нахабино 13-летний подросток поджег торговый центр «Элизиум». Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. «ТЦ „Элизиум“ в подмосковном Нахабине в поджег 13-летний подросток», — пишет служба на своем сайте. Там уточнили, что подросток совершил преступление по указанию мошенников. На текущий момент ребенка задержали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...