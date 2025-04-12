Подросток поджег ТЦ «Элизиум» в Подмосковье

Подросток совершил поджог ТЦ по указанию мошенников
В подмосковном городе Нахабино 13-летний подросток поджег торговый центр «Элизиум». Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
«ТЦ „Элизиум“ в подмосковном Нахабине в поджег 13-летний подросток», — пишет служба на своем сайте. Там уточнили, что подросток совершил преступление по указанию мошенников. На текущий момент ребенка задержали.
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