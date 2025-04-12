На Украине задержали бойца ВСУ, который призывал в TikTok свергнуть Зеленского

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Бойца ВСУ арестовали по обвинению в призывах к захвату власти
Бойца ВСУ арестовали по обвинению в призывах к захвату власти Фото:

Боец Вооруженных сил Украины публиковал на платформе TikTok видео, в которых призывал свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Север» в своих социальных сетях

«Задокументированы факты противоправной деятельности по совершению военнослужащим одной из воинских частей Черниговского гарнизона действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти», — пишет командование ВСУ «Север» на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На текущий момент военнослужащий находится под арестом.

Ранее бывший депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине готовится госпереворот. Планируется отстранение от власти Зеленского и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, передает RT.

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Боец Вооруженных сил Украины публиковал на платформе TikTok видео, в которых призывал свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Север» в своих социальных сетях «Задокументированы факты противоправной деятельности по совершению военнослужащим одной из воинских частей Черниговского гарнизона действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти», — пишет командование ВСУ «Север» на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На текущий момент военнослужащий находится под арестом. Ранее бывший депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине готовится госпереворот. Планируется отстранение от власти Зеленского и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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