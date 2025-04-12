На Украине задержали бойца ВСУ, который призывал в TikTok свергнуть Зеленского

Боец Вооруженных сил Украины публиковал на платформе TikTok видео, в которых призывал свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Север» в своих социальных сетях
«Задокументированы факты противоправной деятельности по совершению военнослужащим одной из воинских частей Черниговского гарнизона действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти», — пишет командование ВСУ «Север» на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На текущий момент военнослужащий находится под арестом.
Ранее бывший депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине готовится госпереворот. Планируется отстранение от власти Зеленского и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.