Трамп продлил режим ЧС из-за «российской угрозы»

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В документе, подписанном Трампом, говорится, что действия России продолжают представлять угрозу для США
В документе, подписанном Трампом, говорится, что действия России продолжают представлять угрозу для США Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о продлении режима чрезвычайного положения в стране на один год. Основанием для этого решения послужили, по его словам, вредоносные действия России. Об этом сообщается в официальном документе, подписанном американским лидером. 

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Его текст опубликован на сайте Федерального реестра США. 

По мнению США, некоторые действия, предпринимаемые правительством Российской Федерации за пределами своих границ продолжают представлять собой н угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономического благополучия США. Так, в документе указано, что РФ якобы стремилась дестабилизировать проведение демократических выборов и подрыв демократических учреждений в Соединенных Штатах Америки и странах-партнерах.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о продлении режима чрезвычайного положения в стране на один год. Основанием для этого решения послужили, по его словам, вредоносные действия России. Об этом сообщается в официальном документе, подписанном американским лидером.  «Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Его текст опубликован на сайте Федерального реестра США.  По мнению США, некоторые действия, предпринимаемые правительством Российской Федерации за пределами своих границ продолжают представлять собой н угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономического благополучия США. Так, в документе указано, что РФ якобы стремилась дестабилизировать проведение демократических выборов и подрыв демократических учреждений в Соединенных Штатах Америки и странах-партнерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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