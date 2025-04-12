Трамп продлил режим ЧС из-за «российской угрозы»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о продлении режима чрезвычайного положения в стране на один год. Основанием для этого решения послужили, по его словам, вредоносные действия России. Об этом сообщается в официальном документе, подписанном американским лидером.
«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Его текст опубликован на сайте Федерального реестра США.
По мнению США, некоторые действия, предпринимаемые правительством Российской Федерации за пределами своих границ продолжают представлять собой н угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономического благополучия США. Так, в документе указано, что РФ якобы стремилась дестабилизировать проведение демократических выборов и подрыв демократических учреждений в Соединенных Штатах Америки и странах-партнерах.
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