Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким выразила возмущение по поводу того, что в учебных пособиях по географии для итальянских школьников полуостров Крым изображается как часть территории России. Об этом она сообщает украинскому телеканалу «Новини Live».
«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010-2024 годах. <...> С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ, — передает телеканал слова Ким.
Кроме того, некоторые учебные пособия представляют события на Донбассе, описывая их как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями. Украинские активисты уже подготовили досье и планируют расширить область мониторинга, включив в нее изучение учебников по истории.
Вопросы территориальной принадлежности Крыма остаются предметом международных споров. Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
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