На Украине возмутились итальянскими учебниками с российским Крымом

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С 2022 года Крым обозначается как российская территория в итальянских учебниках
С 2022 года Крым обозначается как российская территория в итальянских учебниках Фото:

Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким выразила возмущение по поводу того, что в учебных пособиях по географии для итальянских школьников полуостров Крым изображается как часть территории России. Об этом она сообщает украинскому телеканалу «Новини Live».

«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010-2024 годах. <...> С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ, — передает телеканал слова Ким. 

Кроме того, некоторые учебные пособия представляют события на Донбассе, описывая их как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями. Украинские активисты уже подготовили досье и планируют расширить область мониторинга, включив в нее изучение учебников по истории.

Вопросы территориальной принадлежности Крыма остаются предметом международных споров. Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

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Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким выразила возмущение по поводу того, что в учебных пособиях по географии для итальянских школьников полуостров Крым изображается как часть территории России. Об этом она сообщает украинскому телеканалу «Новини Live». «Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010-2024 годах. <...> С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ, — передает телеканал слова Ким.  Кроме того, некоторые учебные пособия представляют события на Донбассе, описывая их как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями. Украинские активисты уже подготовили досье и планируют расширить область мониторинга, включив в нее изучение учебников по истории. Вопросы территориальной принадлежности Крыма остаются предметом международных споров. Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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