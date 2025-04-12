Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на обвинения журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра. Он предложил обозревателю «заняться делом». Об этом Дмитриев написал в своих соцсетях.
«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он ответил на обвинения Блэра в обмане американских властей. Кроме того, специальный представитель президента призвал Блэра дать возможность достойным корреспондентам Великобритании взять на себя сложную задачу восстановления репутации британской журналистики.
Ранее Блэр охарактеризовал Дмитриева как «зловещего инсайдера Кремля». По словам журналиста, задачей главы РФПИ является введение в заблуждение Белого дома и лично президента США Дональда Трампа.
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