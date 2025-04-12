Mash: около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета и не могут вылететь 9 часов

В аэропорту Пхукета (Таиланд) застряли почти две сотни российских туристов. Они не могут вылететь оттуда уже на протяжении девяти часов, сообщают telegram-каналы.
«Рейс ZF 2902 должен был вылететь в Россию сегодня в 12:50 (8:50 по московскому времени). Однако его трижды переносили», — пишет telegram-канал Mash.
В результате люди вынуждены сидеть в аэропорту с раннего утра. Как сообщают пассажиры, им не предлагают ни горячего питания, ни возможности разместиться в гостиницах. Связаться с авиакомпанией Azur Air тоже не получается, поскольку там перенаправляют в турагентства. Позже выяснилось, что рейс перенесли вновь. На этот раз на 7:40 утра (3:40 по московскому времени).
Похожая ситуация случилась накануне. Рейс авиакомпании Azur Air, который направлялся из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. При этом вылететь он должен был еще в четверг, 10 апреля.
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