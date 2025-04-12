Mash: около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета и не могут вылететь 9 часов

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В аэропорту Пхукета сейчас находятся почти две сотни российских туристов
В аэропорту Пхукета сейчас находятся почти две сотни российских туристов Фото:

В аэропорту Пхукета (Таиланд) застряли почти две сотни российских туристов. Они не могут вылететь оттуда уже на протяжении девяти часов, сообщают telegram-каналы.

«Рейс ZF 2902 должен был вылететь в Россию сегодня в 12:50 (8:50 по московскому времени). Однако его трижды переносили», — пишет telegram-канал Mash.

В результате люди вынуждены сидеть в аэропорту с раннего утра. Как сообщают пассажиры, им не предлагают ни горячего питания, ни возможности разместиться в гостиницах. Связаться с авиакомпанией Azur Air тоже не получается, поскольку там перенаправляют в турагентства. Позже выяснилось, что рейс перенесли вновь. На этот раз на 7:40 утра (3:40 по московскому времени). 

Похожая ситуация случилась накануне. Рейс авиакомпании Azur Air, который направлялся из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. При этом вылететь он должен был еще в четверг, 10 апреля.

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В аэропорту Пхукета (Таиланд) застряли почти две сотни российских туристов. Они не могут вылететь оттуда уже на протяжении девяти часов, сообщают telegram-каналы. «Рейс ZF 2902 должен был вылететь в Россию сегодня в 12:50 (8:50 по московскому времени). Однако его трижды переносили», — пишет telegram-канал Mash. В результате люди вынуждены сидеть в аэропорту с раннего утра. Как сообщают пассажиры, им не предлагают ни горячего питания, ни возможности разместиться в гостиницах. Связаться с авиакомпанией Azur Air тоже не получается, поскольку там перенаправляют в турагентства. Позже выяснилось, что рейс перенесли вновь. На этот раз на 7:40 утра (3:40 по московскому времени).  Похожая ситуация случилась накануне. Рейс авиакомпании Azur Air, который направлялся из Сочи на Пхукет, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности. При этом вылететь он должен был еще в четверг, 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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