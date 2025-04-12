В ЕС нашли применение замороженным российским активам

Замороженные активы Центробанка России (ЦБ) можно использовать для создания нового оборонного фонда стран Евросоюза (ЕС). Кроме того, эти средства можно направить на Украины. Такое предложение озвучил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, заявив о необходимости поддержать Украину у восточной линии фронта.
«Настало время для европейской солидарности поддержать Украину и страны восточной линии фронта. Нам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность», — заявил Куэрпо ходе встречи с коллегами из ЕС в Варшаве. Его слова передает агентство Bloomberg.
Средства на данный проект предполагается предоставлять в виде безвозвратных грантов. А часть замороженных активов ЦБ РФ в Европе в размере 200 млрд евро могут быть направлены на финансирование военных инициатив, предназначенных для поддержки Украины.
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