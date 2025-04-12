В Петербурге задержали актрису за нападение с ножом на коллегу

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Сожительницу Деля доставили в отдел полиции
Сожительницу Деля доставили в отдел полиции Фото:

В Санкт-Петербурге задержали актрису Театра комедии имени Н. П. Акимова Александру Дроздову. Она подозревается в причинении ножевых ранений своему сожителю, актеру Театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщают правоохранительные органы. 

«Его (Деля — прим. URA.RU) сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства», — рассказывают ТАСС правоохранители. Там уточняют, что во время конфликта с 26-летней Дроздовой Дель получил ножевые ранения груди и руки.

Театр имени Ленсовета в своем telegram-канале подтвердил, что актер был госпитализирован. Состояние Деля оценивается как удовлетворительное. В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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В Санкт-Петербурге задержали актрису Театра комедии имени Н. П. Акимова Александру Дроздову. Она подозревается в причинении ножевых ранений своему сожителю, актеру Театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщают правоохранительные органы.  «Его (Деля — прим. URA.RU) сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства», — рассказывают ТАСС правоохранители. Там уточняют, что во время конфликта с 26-летней Дроздовой Дель получил ножевые ранения груди и руки. Театр имени Ленсовета в своем telegram-канале подтвердил, что актер был госпитализирован. Состояние Деля оценивается как удовлетворительное. В настоящее время выясняются подробности происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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