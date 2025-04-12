В Петербурге задержали актрису за нападение с ножом на коллегу

В Санкт-Петербурге задержали актрису Театра комедии имени Н. П. Акимова Александру Дроздову. Она подозревается в причинении ножевых ранений своему сожителю, актеру Театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Его (Деля — прим. URA.RU) сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства», — рассказывают ТАСС правоохранители. Там уточняют, что во время конфликта с 26-летней Дроздовой Дель получил ножевые ранения груди и руки.
Театр имени Ленсовета в своем telegram-канале подтвердил, что актер был госпитализирован. Состояние Деля оценивается как удовлетворительное. В настоящее время выясняются подробности происшествия.
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