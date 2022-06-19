Британцы раскритиковали главу Генштаба за слова о войне с Россией. «Клавиатурный воин»

19 июня 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Патрик Сандерс заявил, что будет готовить армию к войне с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Читатели британской газеты Daily Mail остро отреагировали на заявление главы Генерального штаба армии Великобритании Патрика Сандерса. Командующий британской армией призвал «победить Россию» в третьей мировой войне. «Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Время пришло, и мы можем воспользоваться этой возможностью. Приготовьтесь сражаться и победить Россию в третьей мировой войне», — заявил Сандерс. Читатели раскритиковали слова главы Генштаба. «Клавиатурный воин, который провел слишком много времени, играя в Call of Duty», — иронизирует читатель Antarctica. «Я бы хотел увидеть, как эти люди посылают своих детей воевать от имени этого ужасного отвратительного правительства. Рад, что мои парни состарились, потому что они НИКОГДА не собираются драться», — заявил читатель Vickis. «Сэр Патрик, вы какой-то сумасшедший, который любит играть в солдатиков, если это произойдет, это будет конец», — критикует читатель Chick 47. «Общественность должна настаивать на том, чтобы сыновья и дочери политиков и британских производителей оружия были поставлены на передовую», — считает читатель Badro. «Украинцы начали эту войну в 2014 году, пусть ведут ее вместо того, чтобы бежать в Великобританию и еще куда-нибудь, потому что многие британские солдаты погибли, сражаясь в войнах богатых и влиятельных за последние 50 лет только для того, чтобы быть брошенными на металлолом», — заявил читатель tom mix. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза начала ядерной войны существует постоянно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что опасность третьей мировой войны нельзя недооценивать, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Читатели британской газеты Daily Mail остро отреагировали на заявление главы Генерального штаба армии Великобритании Патрика Сандерса. Командующий британской армией призвал «победить Россию» в третьей мировой войне. «Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Время пришло, и мы можем воспользоваться этой возможностью. Приготовьтесь сражаться и победить Россию в третьей мировой войне», — заявил Сандерс. Читатели раскритиковали слова главы Генштаба. «Клавиатурный воин, который провел слишком много времени, играя в Call of Duty», — иронизирует читатель Antarctica. «Я бы хотел увидеть, как эти люди посылают своих детей воевать от имени этого ужасного отвратительного правительства. Рад, что мои парни состарились, потому что они НИКОГДА не собираются драться», — заявил читатель Vickis. «Сэр Патрик, вы какой-то сумасшедший, который любит играть в солдатиков, если это произойдет, это будет конец», — критикует читатель Chick 47. «Общественность должна настаивать на том, чтобы сыновья и дочери политиков и британских производителей оружия были поставлены на передовую», — считает читатель Badro. «Украинцы начали эту войну в 2014 году, пусть ведут ее вместо того, чтобы бежать в Великобританию и еще куда-нибудь, потому что многие британские солдаты погибли, сражаясь в войнах богатых и влиятельных за последние 50 лет только для того, чтобы быть брошенными на металлолом», — заявил читатель tom mix. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза начала ядерной войны существует постоянно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что опасность третьей мировой войны нельзя недооценивать, передает телеканал 360.