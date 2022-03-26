Медведев заявил об угрозе ядерной войны

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Ядерные ракеты НАТО наведены на российские объекты, сообщил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В мире не хотят ядерной войны, однако угроза ее начала существует постоянно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. Однако очевидно, что угроза существует всегда. Нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и США. Такова жизнь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости».

Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили, что на Украине были найдены доказательства разработки ядерного оружия вопреки Будапештскому меморандуму. В НАТО заявили, что вмешательство в спецоперацию приведет к началу третьей мировой войны. В Кремле отметили, что Россия использует ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране, пишет «Национальная служба новостей».

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В мире не хотят ядерной войны, однако угроза ее начала существует постоянно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. Однако очевидно, что угроза существует всегда. Нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и США. Такова жизнь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили, что на Украине были найдены доказательства разработки ядерного оружия вопреки Будапештскому меморандуму. В НАТО заявили, что вмешательство в спецоперацию приведет к началу третьей мировой войны. В Кремле отметили, что Россия использует ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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