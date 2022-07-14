14 июля 2022

США начали снимать антироссийские санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США сняли часть санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Кроме того, Вашингтон вывел из санкционных списков против РФ бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также дочернюю компанию «Альфа-банка» в Казахстане.

«Все транзакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», — говорится в документе Минфина. Также сообщается, о выводе из санкционных списков «дочки» Альфа-банка в Казахстане и бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH.

США ввели жесткие санкции в ответ на российскую спецоперацию, начатую 24 февраля и направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами.

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Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Кроме того, Вашингтон вывел из санкционных списков против РФ бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также дочернюю компанию «Альфа-банка» в Казахстане. «Все транзакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», — говорится в документе Минфина. Также сообщается, о выводе из санкционных списков «дочки» Альфа-банка в Казахстане и бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. США ввели жесткие санкции в ответ на российскую спецоперацию, начатую 24 февраля и направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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