США начали снимать антироссийские санкции

14 июля 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

США сняли часть санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Кроме того, Вашингтон вывел из санкционных списков против РФ бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также дочернюю компанию «Альфа-банка» в Казахстане. «Все транзакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», — говорится в документе Минфина. Также сообщается, о выводе из санкционных списков «дочки» Альфа-банка в Казахстане и бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. США ввели жесткие санкции в ответ на российскую спецоперацию, начатую 24 февраля и направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Кроме того, Вашингтон вывел из санкционных списков против РФ бывшую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также дочернюю компанию «Альфа-банка» в Казахстане. «Все транзакции… в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», — говорится в документе Минфина. Также сообщается, о выводе из санкционных списков «дочки» Альфа-банка в Казахстане и бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. США ввели жесткие санкции в ответ на российскую спецоперацию, начатую 24 февраля и направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами.