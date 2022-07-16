Шойгу велел лишить ВСУ возможности наносить удары по городам

Сергей Шойгу дал необходимые указания по дальнейшим действиям войск РФ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу поручил принять меры, чтобы исключить возможность нанесения ракетных ударов по мирным городам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях. Цель — исключить возможность киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — заявили в ведомстве.

Ранее Путин подписал закон об индексации пенсий военных. Также в Минобороны сообщали, что на Украине доукомплектовывают подразделения 127-й бригады территориальной обороны заключенными.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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