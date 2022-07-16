Минобороны РФ: националисты отказываются воевать за Украину

16 июля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ покидают свои боевые позиции, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия российской армии в ходе спецоперации приводят к тому, что украинские националисты массово отказываются воевать и просят отправлять их на запад Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — сообщили в Минобороны РФ. В военном министерстве также сообщили, что ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации 123-й бригады теробороны Украины. В результате удара было уничтожено около 200 националистов и наемников, а также 13 единиц военной техники. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин называл это вынужденным решением. По словам главы государства, основная задача спецоперации — защитить граждан Донбасса. В Минобороны РФ ранее сообщали, что украинские военные массово покидают свои позиции по всей линии разграничения в Донецкой и Луганской народных республиках, пишет «Дни.ру». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Действия российской армии в ходе спецоперации приводят к тому, что украинские националисты массово отказываются воевать и просят отправлять их на запад Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», — сообщили в Минобороны РФ. В военном министерстве также сообщили, что ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации 123-й бригады теробороны Украины. В результате удара было уничтожено около 200 националистов и наемников, а также 13 единиц военной техники. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин называл это вынужденным решением. По словам главы государства, основная задача спецоперации — защитить граждан Донбасса. В Минобороны РФ ранее сообщали, что украинские военные массово покидают свои позиции по всей линии разграничения в Донецкой и Луганской народных республиках, пишет «Дни.ру».