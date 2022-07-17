В ГД пригрозили Украине сокрушительным ударом за атаки Крыма

Украина захотела атаковать Крымский мост Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина в ответ на попытки атаки Крымского моста получит сокрушительный удар от России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя планы Киева по нападению на Крымский мост.

«За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться. <…> Сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — заявил РИА «Новости» Шеремет. Он подчеркнул, что ответственность за провокацию понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. В то же время депутат заявил, что Крымский мост и вся инфраструктура Крыма надежно защищены.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина хочет атаковать Крымский мост. По его словам, это произойдет, как только появится техническая возможность.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины вынужденную спецоперацию, направленную на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Западные страны активно помогают Украине оружием, в том числе летальным.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято жителями полуострова в ходе референдума, пишет РАПСИ. Аналогичные референдумы сейчас собираются провести в Херсонской области, которая была освобождена от националистов в ходе спецоперации.

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