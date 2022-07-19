Экс-депутат Рады: генпрокурора Украины и главу СБУ ликвидируют

19 июля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать генпрокурора Украины и главу СБУ. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «Мне по секрету рассказали, что их… скоро не станет», — написал он. Кива уточнил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов после увольнения стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры. Поэтому Кива делает вывод, что скоро они будут устранены одной из сторон — западной или украинской. Ранее URA.RU сообщало, что Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Зеленский подписал указ об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. За время спецоперации России на Украине произошло множество кадровых перестановок. В апреле Зеленский уволил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича. В мае был сменен командующий теробороны Юрий Галушкин, а также уволен глава СБУ Харьковской области Роман Дудин. Кроме того, сообщалось, что в офисе Зеленского возникли разногласия с ВСУ из-за тактики, приводящей к множеству жертв. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине.