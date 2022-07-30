В ООН хотят расследовать гибель украинских пленных в изоляторе

Организация объединенных наций (ООН) предложила расследовать обстрел следственного изолятора в Еленовке (ДНР), при котором погибли пленные украинские националисты. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — заявил Фархан Хак. Комментарий публикует РИА «Новости».
Украина ударила по СИЗО в Еленовке американскими РСЗО HIMARS, где находились пленные батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), сообщает «Дни.ру» со ссылкой на Минобороны РФ. В изоляторе были 193 украинца, погибли 50 человек, еще 73 ранены. Причиной стало то, что украинские боевики стали давать показания, считает глава ДНР Денис Пушилин. ВСУ целенаправленно обстреляли колонию в ДНР, чтобы убить пленных националистов, цитирует РАПСИ члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марину Ахмедову. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. России пришлось пойти на такие меры для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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Организация объединенных наций (ООН) предложила расследовать обстрел следственного изолятора в Еленовке (ДНР), при котором погибли пленные украинские националисты. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — заявил Фархан Хак. Комментарий публикует РИА «Новости». Украина ударила по СИЗО в Еленовке американскими РСЗО HIMARS, где находились пленные батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), сообщает «Дни.ру» со ссылкой на Минобороны РФ. В изоляторе были 193 украинца, погибли 50 человек, еще 73 ранены. Причиной стало то, что украинские боевики стали давать показания, считает глава ДНР Денис Пушилин. ВСУ целенаправленно обстреляли колонию в ДНР, чтобы убить пленных националистов, цитирует РАПСИ члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марину Ахмедову. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. России пришлось пойти на такие меры для освобождения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.