В Дании женщин мобилизуют в армию

Правительство Дании приняло решение об обязательном призыве на военную службу граждан женского пола. Вступит в силу реформа с 1 июля 2025 года. Информацию об этом сообщил Associated Press.
«Реформы Дании по обеспечению гендерного равенства были первоначально намечены на 2024 год как часть крупного оборонного соглашения. Первоначально предполагалось, что программа будет реализована к началу 2027 года, но сроки были перенесены на лето 2025 года», — написано в материале.
Эта реформа связана с опасением Дании о потенциальном конфликте с Россией. Для того чтобы увеличить количество солдат, пришлось пойти на данные меры, также по мнению агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.