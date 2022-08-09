09 августа 2022

В США призвали РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
В США призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС, которую часто обстреливают ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы призываем Россию остановить все действия на украинских ядерных объектах и рядом с ними, а также вернуть [Киеву] полный контроль над исключительными объектами», — заявила Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга в Белом доме, который транслировался на YouTube. Она также отметила, что Вашингтон намерен сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы помочь Украине в обеспечении безопасности на ядерных объектах.

ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.

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США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы призываем Россию остановить все действия на украинских ядерных объектах и рядом с ними, а также вернуть [Киеву] полный контроль над исключительными объектами», — заявила Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга в Белом доме, который транслировался на YouTube. Она также отметила, что Вашингтон намерен сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы помочь Украине в обеспечении безопасности на ядерных объектах. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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