В США призвали РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

10 августа 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

В США призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС, которую часто обстреливают ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы призываем Россию остановить все действия на украинских ядерных объектах и рядом с ними, а также вернуть [Киеву] полный контроль над исключительными объектами», — заявила Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга в Белом доме, который транслировался на YouTube. Она также отметила, что Вашингтон намерен сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы помочь Украине в обеспечении безопасности на ядерных объектах. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.

США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы призываем Россию остановить все действия на украинских ядерных объектах и рядом с ними, а также вернуть [Киеву] полный контроль над исключительными объектами», — заявила Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга в Белом доме, который транслировался на YouTube. Она также отметила, что Вашингтон намерен сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы помочь Украине в обеспечении безопасности на ядерных объектах. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.