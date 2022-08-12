Белый дом: США «быстро и жестко» ответит на референдум в Донбассе

12 августа 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

США не признают вхождения Донбасса в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки могут ввести жесткие санкции против России, если в Донбассе пройдут референдумы по присоединению к РФ. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель американского правительства. «США не признают присоединения к РФ территорий, а возможным референдумам не позволят пройти бесспорно. Мы ответим быстро и жестко», — его слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что из-за присоединения Донбасса к РФ переговоры между Россией и Украиной могут осложниться. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно меняли позицию по переговорному процессу. В последний раз он заявил, что Украина выйдет из переговорного процесса с Россией, если референдумы будут проводиться на территории освобожденных армией РФ регионов. В Кремле ответили на такое заявление. Решения о референдуме принимают жители освобожденных территорий, а не России, поэтому стоит разговаривать не с властями РФ, а с гражданами Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение граждан Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Под контролем вооруженных сил России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Соединенные Штаты Америки могут ввести жесткие санкции против России, если в Донбассе пройдут референдумы по присоединению к РФ. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель американского правительства. «США не признают присоединения к РФ территорий, а возможным референдумам не позволят пройти бесспорно. Мы ответим быстро и жестко», — его слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что из-за присоединения Донбасса к РФ переговоры между Россией и Украиной могут осложниться. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно меняли позицию по переговорному процессу. В последний раз он заявил, что Украина выйдет из переговорного процесса с Россией, если референдумы будут проводиться на территории освобожденных армией РФ регионов. В Кремле ответили на такое заявление. Решения о референдуме принимают жители освобожденных территорий, а не России, поэтому стоит разговаривать не с властями РФ, а с гражданами Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение граждан Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Под контролем вооруженных сил России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.