Политолог заявил о невыполнимом условии для принятия Украины в ЕС

25 июня 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Сейчас, пока страна находится в статусе кандидата, на нее накладывается большое количество определенных обязательств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину могут принять в Евросоюз в случае, если она решит территориальный конфликт. Однако Киев никогда не признает Крым российским и не согласится на автономность Донбасса, так как для Украины это является политическим самоубийством. Об этом сообщает политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. «Как определяется политическая граница страны? Во-первых, внутренними документами самой страны, но также и внешними государствами. Если в какой-то момент времени Украина согласится на изменение границ, которое будет принято ЕС, вопрос снимается. Мы берем Украину в состав ЕС с такими-то границами, которые признает Украина и которые признаем мы. Вопрос формальный, но внутри Украины говорить об изменении границ — неприемлемый вариант, это политическое самоубийство начать говорить об этом. Это одна из проблем переговоров России и Украины, потому что внутри Украины говорить публично о статусе Крыма — это затруднительно. Могут обвинить в сепаратизме», — говорит он. По словам эксперта-политолога, сейчас, пока страна находится в статусе кандидата, на нее накладывается большое количество определенных обязательств. Это и соблюдение европейского регламента, проведение соответствующей политики или реформ. И Евросоюз будет отслеживать исполнение данных обязательств, при этом оставаясь просто наблюдателем. «Почему Украине дали статус, понятно — это моральная оценка поведения Украины, начиная с 24 февраля. С моральной точки зрения, ей нужно отдать этот статус. Но пока что из статуса кандидата не следует более ничего. Здесь говорить о том, что через год или пять лет и более случится что-то — никто гарантий не дает», — считает он. Ранее Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС) в конце февраля текущего года. Немного позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Тем не менее, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммит ЕС все же предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. На это канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украину могут принять в Евросоюз в случае, если она решит территориальный конфликт. Однако Киев никогда не признает Крым российским и не согласится на автономность Донбасса, так как для Украины это является политическим самоубийством. Об этом сообщает политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. «Как определяется политическая граница страны? Во-первых, внутренними документами самой страны, но также и внешними государствами. Если в какой-то момент времени Украина согласится на изменение границ, которое будет принято ЕС, вопрос снимается. Мы берем Украину в состав ЕС с такими-то границами, которые признает Украина и которые признаем мы. Вопрос формальный, но внутри Украины говорить об изменении границ — неприемлемый вариант, это политическое самоубийство начать говорить об этом. Это одна из проблем переговоров России и Украины, потому что внутри Украины говорить публично о статусе Крыма — это затруднительно. Могут обвинить в сепаратизме», — говорит он. По словам эксперта-политолога, сейчас, пока страна находится в статусе кандидата, на нее накладывается большое количество определенных обязательств. Это и соблюдение европейского регламента, проведение соответствующей политики или реформ. И Евросоюз будет отслеживать исполнение данных обязательств, при этом оставаясь просто наблюдателем. «Почему Украине дали статус, понятно — это моральная оценка поведения Украины, начиная с 24 февраля. С моральной точки зрения, ей нужно отдать этот статус. Но пока что из статуса кандидата не следует более ничего. Здесь говорить о том, что через год или пять лет и более случится что-то — никто гарантий не дает», — считает он. Ранее Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС) в конце февраля текущего года. Немного позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Тем не менее, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммит ЕС все же предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. На это канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу.