В соцсети отреагировали на новый статус Украины в ЕС

24 июня 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсети прокомментировали кандидатский статус Украины в ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидеры европейских стран согласились дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Пользователи Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) прокомментировали крайний пост в соцсети президента Украины Владимира Зеленского, где он выразил благодарность европейским лидерам за предоставление его стране возможности вступить в ЕС. «Пустили в предбаннике постоять? Ну-ну… Там Турция уже больше 20 лет стоит. Вместе веселее стоять будет», — сыронизировал комментатор Incognita. «Турция в статусе кандидата находится с 1999 года, Македония с 2004», — добавил другой пользователь соцсети. «Обещать — не значит жениться. У Турции спросите», — прокомментировал пост Зеленского еще один интернет-пользователь. «Теперь ждите еще 30 лет. Реформы не забудьте провести», — посоветовала Ксения. «Это последний шаг к развалу Европы. Всех с этим поздравляю!» — написал под постом посетитель страницы Зеленского в соцсети. Многие в комментариях начали рассуждать, как изменится Украина, если все же вступит в ЕС: «Что даст Украине новый статус? Да собственно ничего, кроме очередных требований на пути бесконечного „квеста“ вступления. Каких-либо льгот/программ/преференций и бонусов от него не прибудет», — считает пользователь с ником elenaprekrasnaya. С ней оказался солидарен другой посетитель страницы Зеленского: «Вопрос: а что это даст? Я разницы особо не вижу. Люди как работали за копейки, так и будут работать». Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС) в конце февраля текущего года. Немного позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Тем не менее, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммит ЕС все же предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. На это канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидеры европейских стран согласились дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Пользователи Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) прокомментировали крайний пост в соцсети президента Украины Владимира Зеленского, где он выразил благодарность европейским лидерам за предоставление его стране возможности вступить в ЕС. «Пустили в предбаннике постоять? Ну-ну… Там Турция уже больше 20 лет стоит. Вместе веселее стоять будет», — сыронизировал комментатор Incognita. «Турция в статусе кандидата находится с 1999 года, Македония с 2004», — добавил другой пользователь соцсети. «Обещать — не значит жениться. У Турции спросите», — прокомментировал пост Зеленского еще один интернет-пользователь. «Теперь ждите еще 30 лет. Реформы не забудьте провести», — посоветовала Ксения. «Это последний шаг к развалу Европы. Всех с этим поздравляю!» — написал под постом посетитель страницы Зеленского в соцсети. Многие в комментариях начали рассуждать, как изменится Украина, если все же вступит в ЕС: «Что даст Украине новый статус? Да собственно ничего, кроме очередных требований на пути бесконечного „квеста“ вступления. Каких-либо льгот/программ/преференций и бонусов от него не прибудет», — считает пользователь с ником elenaprekrasnaya. С ней оказался солидарен другой посетитель страницы Зеленского: «Вопрос: а что это даст? Я разницы особо не вижу. Люди как работали за копейки, так и будут работать». Украина подняла вопрос о своем вступлении в Европейский союз (ЕС) в конце февраля текущего года. Немного позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС. Тем не менее, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня было саммит ЕС все же предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. На это канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС еще не означает начала переговоров о вступлении, до которых стране придется пройти большой путь и провести огромную работу.