Шойгу поможет решить конфликт между Арменией и Азербайджаном

13 сентября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу поговорил с Суреном Папикяном по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российская сторона поможет Армении решить конфликт с Азербайджаном. Об этом договорились министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу по телефону. «Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против территории Армении. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится на сайте армянского Минобороны. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз» — последняя случилась летом этого года, когда Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении, а на территории Нагорного Карабаха была объявлена частичная мобилизация. После этого, в середине сентября, уже Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта. Власти Армении также обратились к ОДКБ и ООН, пишет «Национальная служба новостей». При этом Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, пишет Дни.ру.

Российская сторона поможет Армении решить конфликт с Азербайджаном. Об этом договорились министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу по телефону. «Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против территории Армении. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится на сайте армянского Минобороны. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз» — последняя случилась летом этого года, когда Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении, а на территории Нагорного Карабаха была объявлена частичная мобилизация. После этого, в середине сентября, уже Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта. Власти Армении также обратились к ОДКБ и ООН, пишет «Национальная служба новостей». При этом Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, пишет Дни.ру.