Шойгу поможет решить конфликт между Арменией и Азербайджаном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу поговорил с Суреном Папикяном по телефону Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская сторона поможет Армении решить конфликт с Азербайджаном. Об этом договорились министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу по телефону.

«Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против территории Армении. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится на сайте армянского Минобороны.

Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз» — последняя случилась летом этого года, когда Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении, а на территории Нагорного Карабаха была объявлена частичная мобилизация. После этого, в середине сентября, уже Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта. Власти Армении также обратились к ОДКБ и ООН, пишет «Национальная служба новостей». При этом Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, пишет Дни.ру.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Российская сторона поможет Армении решить конфликт с Азербайджаном. Об этом договорились министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу по телефону. «Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате агрессии Азербайджана против территории Армении. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится на сайте армянского Минобороны. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала непризнанная территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз» — последняя случилась летом этого года, когда Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении, а на территории Нагорного Карабаха была объявлена частичная мобилизация. После этого, в середине сентября, уже Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта. Власти Армении также обратились к ОДКБ и ООН, пишет «Национальная служба новостей». При этом Нагорный Карабах находится в зоне ответственности российских миротворцев, пишет Дни.ру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...