Минобороны РФ разрешило участвовать в миротворческих миссиях любым военнослужащим

Министерство обороны России разработало поправки с целью разрешить использовать для миротворческих миссий все категории военнослужащих с условием специальной подготовки. Законопроект с поправками Минобороны опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Введение изменений предполагается в статью 8 Федерального закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». «Военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку», — сообщается в тексте проекта нормативного правового акта.
В действующей же версии закона говорится, что персонал для участия в миротворческой деятельности комплектуется военнослужащими, проходящими службу по контракту. Для этого они также должны пройти специальную подготовку.
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Министерство обороны России разработало поправки с целью разрешить использовать для миротворческих миссий все категории военнослужащих с условием специальной подготовки. Законопроект с поправками Минобороны опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Введение изменений предполагается в статью 8 Федерального закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». «Военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку», — сообщается в тексте проекта нормативного правового акта. В действующей же версии закона говорится, что персонал для участия в миротворческой деятельности комплектуется военнослужащими, проходящими службу по контракту. Для этого они также должны пройти специальную подготовку.