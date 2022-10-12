Украинский город Хмельницкий остался без электричества

Власти Украины призывают граждан не пользоваться электричеством с 17:00 до 22:00, чтобы не нагружать энергосистему. Некоторые крупные предприятия из-за проблем с энергоснабжением ограничили производство.
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Электроснабжение города Хмельницкого на Украине отключено, не работает электротранспорт. Об этом в среду сообщил в среду мэр Александр Симчишин. «Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по городу. В течение часа будет ограничено водоснабжение. Электротранспорт не работает», — написал мэр в своем telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил на совещании с Советом безопасности объявил о высокоточных массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в восьми регионах страны и Киеве были затронуты 11 вопросов конфиденциальности. Власти Украины призывают граждан не пользоваться электричеством с 17:00 до 22:00, чтобы не нагружать энергосистему. Некоторые крупные предприятия из-за проблем с энергоснабжением ограничили производство.