Украинский город Хмельницкий остался без электричества

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Фестиваль светового искусства
Мэр Симчишин заявил, что в Хмельницком нет света Фото:

Электроснабжение города Хмельницкого на Украине отключено, не работает электротранспорт. Об этом в среду сообщил в среду мэр Александр Симчишин.

«Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по городу. В течение часа будет ограничено водоснабжение. Электротранспорт не работает», — написал мэр в своем telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин объявил на совещании с Советом безопасности объявил о высокоточных массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в восьми регионах страны и Киеве были затронуты 11 вопросов конфиденциальности.

Власти Украины призывают граждан не пользоваться электричеством с 17:00 до 22:00, чтобы не нагружать энергосистему. Некоторые крупные предприятия из-за проблем с энергоснабжением ограничили производство.

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Электроснабжение города Хмельницкого на Украине отключено, не работает электротранспорт. Об этом в среду сообщил в среду мэр Александр Симчишин. «Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по городу. В течение часа будет ограничено водоснабжение. Электротранспорт не работает», — написал мэр в своем telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил на совещании с Советом безопасности объявил о высокоточных массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в восьми регионах страны и Киеве были затронуты 11 вопросов конфиденциальности. Власти Украины призывают граждан не пользоваться электричеством с 17:00 до 22:00, чтобы не нагружать энергосистему. Некоторые крупные предприятия из-за проблем с энергоснабжением ограничили производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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